Антивакцинаторы на марше в Киеве требуют освободить своего лидера, фото - Суспільне

https://racurs.ua/n163491-antivakcinatory-na-marshe-v-kieve-trebuut-osvobodit-svoego-lidera-translyaciya.html

Ракурс

В Киеве под Верховной Радой 24 ноября проходит акция противников «принудительной вакцинации» от коронавируса.

Участники требуют отменить карантинные ограничения и намерены передать президенту Владимиру Зеленскому обращение. Шествие проходит от парламента к Офису президента.

Организаторами акции стали «Добровольческое движение ОУН» и «Права человека» Остапа Стахива, который сейчас находится под стражей по подозрению в подстрекательстве к свержению конституционного строя в Украине. Участники так называемого «Марша свободы» сегодня требуют также освобождения Стахива.

«Ракурс» сообщал, что полиция столицы перекрыла движение по нескольким центральным улицам Киева до 17.00.

Лидер организации «Добровольческое движение ОУН» Николай Коханивский накануне проанонсировал сбор у себя в Facebook и призвал украинцев восставать против принудительной вакцинации.

Отметим, что в Украине отсутствует понятие «принудительная вакцинация» — все прививки рекомендованы. Вакцинация против СOVID-19 обязательна из-за пандемии по приказу Министерства здравоохранения только для работников учебных заведений и органов власти. От вакцинации можно отказаться, если у человека есть противопоказания к прививкам и это подтверждено справкой от врача.