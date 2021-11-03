Марш антивакцинаторов раскритиковал Виктор Ляшко. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/n162522-eto-nasmeshka-nad-semyami-umershih-lyashko-raskritikoval-marsh-antivakcinatorov.html

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Протест антивакцинаторов в Киеве прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Марш противников COVID-прививки он считает насмешками над медиками и родными умерших от коронавируса. Об этом Ляшко заявил 3 ноября во время брифинга.

Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас, — заявил он.

Глава Минздрава также призвал украинцев вакцинироваться, получать только проверенную информацию из официальных источников и не верить фейкам о прививках.

Ляшко отметил, что в течение следующих двух недель спрос вакцинацией второй дозой вырастет в два раза. До конца этой недели ожидают 2 млн 930 тыс. доз вакцины «Модерна» от глобальной инициативы СOVAX.

Напомним, 3 ноября под Верховной Радой проходит митинг антивакцинаторов. Люди стоят с плакатами против вакцинации от коронавируса и против «принудительной медицины».