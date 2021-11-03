Предвестники смертности вакцинированных от Covid-19 назвали ученые

https://racurs.ua/n162521-predvestniki-smertnosti-vakcinirovannyh-ot-covid-19-nazvali-uchenye.html

Ракурс

Вакцинация остается эффективным методом профилактики Covid-19 и помогает избежать тяжелого течения болезни и высокой смертности.

Однако привитые могут заболеть, а в отдельных случаях умереть.

Этот факт не умаляет значения вакцинации, но ученые из Эдинбургского университета, работавшие вместе с коллегами из университетов Сент-Эндрюса, Стратклайда и Абердина, Общественного здравоохранения Шотландии и Специализированного центра вирусологии Западной Шотландии, решили, что жизненно важно описать летальные случаи, произошедшие с привитыми.

Они взяли данные из национальной системы эпиднадзора и изучили частоту смертей из-за коронавируса среди шотландских пациентов, полностью вакцинированных препаратами Pfizer-BioNTech и AstraZeneca.

Авторы описали их клинические и демографические характеристики, провели анализ выживаемости. Результаты были опубликованы в журнале The Lancet.

Из более 3 млн человек в Шотландии, сделавших два укола до 18 августа 2021 года, 1,2 млн получили две дозы «Файзера» и 2 млн — две дозы «АстраЗенека». Среди 41 тыс. 496 человек, вакцинированных препаратом от Moderna, во время исследования не было смертей от Covid-19, их данные из анализа исключили.

Всего зарегистрировали 236 умерших от коронавируса и ранее вакцинированных. Этот показатель составляет 0,007% от общего количества: 47 из них (0,004%) были привиты BNT162b2 (средний возраст умерших — 74 года), а 188 (0,009%) — препаратом AstraZeneca (средний возраст — 80 лет).

Для 195 человек (82,6%) Covid-19 стал главной причиной смерти, а для 41 (17,4%) — сопутствующей.

Средний возраст привитых людей, умерших от коронавирусной инфекции, определили на уровне 79,5 лет. В основном это были мужчины — 146 случаев (61,8%).

Более 100 вакцинированных Covid-19 пациентов выявили уже в больнице — до госпитализации они не лечились и не обращались за медицинской помощью.

Подавляющее большинство (230 человек, 97%), кроме Covid-19, имели хотя бы еще одно угрожающее жизни состояние, а в среднем — от двух до девяти. Чаще всего фиксировались:

хронические болезни сердца или почек;

диабет второго типа;

хроническая обструктивная болезнь легких и фибрилляция предсердий;

астма;

тромбозы;

рак крови;

эпилепсия;

деменция.

Риск связанного с Covid-19 летального исхода повышался с ростом количества сопутствующих заболеваний: люди с пятью или более сопутствующими болезнями подвергались значительно большему риску смерти (в 10 раз) от коронавирусной инфекции, чем люди без сопутствующих заболеваний, — заявили исследователи.

Повышенную почти втрое вероятность смерти обнаружили у привитых мужчин. Также во всех случаях люди, нуждавшиеся в госпитализации, имели более высокий риск умереть от Covid-19, несмотря на вакцинацию.

В целом ученые заявляют, что летальные исходы из-за коронавируса встречались очень редко среди полностью привитых. Большинство умерших после вакцинации были старше 75 лет и имели несколько сопутствующих заболеваний.

Как отмечают ученые, эти результаты согласуются с факторами риска у непривитых пациентов, больных Covid-19, а также у тех, кто получил только одну прививку.