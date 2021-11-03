Мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский. Фото: dzvin.media

https://racurs.ua/n162520-promejutochnye-vybory-na-cherkaschine-v-cik-nazvali-imya-pobeditelya.html

Ракурс

Победителем довыборов в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 197 Черкасской области стал представитель партии «Слуга народа».

Выиграл выборы городской голова Золотоноши Виталий Войцеховский. Он набрал 46,95% голосов избирателей. За самовыдвиженца Владислава Голуба проголосовали 25,44% избирателей, а кандидат от ВО «Свобода» Андрей Ильенко получил 9,53% голосов. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам подсчета 100% электронных протоколов.

Отмечается, что для полного установления результатов выборов Центризбирком должен получить оригиналы протоколов с мокрыми печатями от окружной избирательной комиссии.

Напомним, 2 ноября движение «Честно» заявляло, что голоса в одномандатном округе № 197 в Черкасской области считают уже третьи сутки. По состоянию на вчера из 18 членов ОИК отсутствовали девять.