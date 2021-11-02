Голоса на Черкасчине считают третьи сутки, в «Честно» считают это срывом выборов

Голоса на Черкасчине считают третьи сутки. Фото: pmg.ua

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Ракурс

Довыборы в Верховную Раду в одномандатном округе № 197 в Черкасской области завершились, но голоса считают уже третьи сутки.

Заседание окружной избирательной комиссии, которое должно быть непрерывным, прерывали несколько раз. В понедельник, 2 ноября, члены ОИК решили сделать очередной перерыв в заседании, а бюллетени на ночь остались в комнате без замка. Дверь заклеили листом А4, который смазали клеем. Комиссия должна была продолжить работу в 11.00, однако по состоянию на 14.00 кворума нет, а второй перерыв длится 16 часов. Об этом сообщает движение «Честно».

По словам секретаря ОИК, члены комиссии либо не берут трубку, либо утверждают, что заболели. По состоянию на 2 ноября из 18 членов ОИК отсутствуют девять. Кроме того, заместитель председателя комиссии принес заявление, в котором указано, что покидает заседание из-за того, что выезжает за пределы страны.

Координатор округа от Центризбиркома Андрей Постивый отметил, что ему известно об этой ситуации. Он отметил, что «ситуация действительно немного нестандартная».

Связываемся с политическими партиями, представителями, которые подавали кандидатуры в состав ОИК. Возможно, если люди заболели, то есть необходимость во внесении замены. Параллельно пытаемся связаться с этими членами комиссии потому, что на самом деле предусмотрена ответственность, если члены комиссии не выполняют возложенные на них обязанности без уважительных причин, — отметил он.



В «Честно» считают, что партии должны сделать замены тех членов избирательной комиссии, которые не могут выполнять свои обязанности.

Напомним, 31 октября на 184 округе в Херсонской области состоялись выборы. По результатам голосования побеждает экс-глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, которого выдвинула партия «Слуга народа». За него отдали голоса 64,58% избирателей.