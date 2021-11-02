Голоси на Черкащині рахують третю добу, в «Чесно» вважають це зривом виборів

Голоси на Черкащині рахують третю добу. Фото: pmg.ua

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Довибори у Верховну Раду в одномандатному окрузі № 197 у Черкаській області завершилися, але голоси рахують вже третю добу.

Засідання окружної виборчої комісії, яке має бути безперервним, переривали кілька разів. У понеділок, 2 листопада, члени ОВК вирішили зробити чергову перерву в засіданні, а бюлетені на ніч залишилися у кімнаті без замка. Двері заклеїли аркушем А4, який змастили клеєм. Комісія мала продовжити роботу об 11.00, проте станом на 14.00 кворуму немає, а друга перерва триває 16 годин. Про це повідомляє рух «Чесно».

За словами секретаря ОВК, члени комісії або не беруть слухавку, або стверджують, що захворіли. Станом на 2 листопада з 18 членів ОВК відсутні дев’ятеро. Крім того, заступник голови комісії приніс заяву, в якій зазначено, що покидає засідання через те, що виїжджає за межі країни.

Координатор округу від Центрвиборчкому Андрій Постівий зазначив, що йому відомо про цю ситуацію. Він відзначив, що «ситуація дійсно трохи нестандартна».

Зв’язуємося з політичними партіями, представниками, які подавали кандидатури до складу ОВК. Можливо, якщо люди захворіли, то є необхідність у внесенні заміни. Паралельно намагаємося зв’язатися з цими членами комісії тому, що насправді передбачена відповідальність, якщо члени комісії не виконують покладені на них обов’язки без поважних причин, — зазначив він.



У «Чесно» вважають, що партії повинні зробити заміни тих членів виборчої комісії, які не можуть виконувати свої обов’язки.

Нагадаємо, 31 жовтня на 184 окрузі у Херсонській області відбулися вибори. За результатами голосування перемагає екс-голова Херсонської ОДА Сергій Козир, якого висунула партія «Слуга народу». За нього віддали голоси 64,58% виборців.