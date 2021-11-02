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Покарання за фальшиві сертифікати та новий ковід-режим розглядають у Раді
Покарання за фальшиві сертифікати та новий ковід-режим розглядають у Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n162483-pokarannya-za-falshyvi-sertyfikaty-ta-novyy-kovid-rejym-rozglyadaut-u-radi-translyaciya.htmlРакурс
Верховна Рада хоче посилити покарання за виготовлення та використання фальшивих COVID-сертифікатів.
Згідно з законопроектом, який винесли на розгляд позачергової сесії парламенту 2 листопада, за підробку документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень, каратимуть величезними штрафами або тюремним ув’язненням.
Крім того, Рада нарешті розгляне постанову, яка зобов’яже нардепів відвідувати парламент із документами про вакцинацію чи з негативним ПЛР-тестом.
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