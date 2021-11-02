Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Покарання за фальшиві сертифікати та новий ковід-режим розглядають у Раді

Покарання за фальшиві сертифікати та новий ковід-режим розглядають у Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

2 лис 2021, 16:01
999

Верховна Рада хоче посилити покарання за виготовлення та використання фальшивих COVID-сертифікатів.

Згідно з законопроектом, який винесли на розгляд позачергової сесії парламенту 2 листопада, за підробку документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень, каратимуть величезними штрафами або тюремним ув’язненням.

Крім того, Рада нарешті розгляне постанову, яка зобов’яже нардепів відвідувати парламент із документами про вакцинацію чи з негативним ПЛР-тестом.


Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів