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Ракурс
Житель США 20 разів зірвав джекпот лотереї

Американець 20 разів зірвав джекпот, купивши однакові лотерейні білети

2 лис 2021, 15:55
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У США житель міста Александрія (штат Вірджинія) Вільям Ньюелл 20 разів зірвав джекпот, придбавши 20 однакових лотерейних білетів до одного розіграшу.

Чоловік грав у лотерею Pick4, правила якої передбачають, що головний приз у розмірі 5 тис. дол. отримає власник білета, в якому вгадані всі чотири переможні цифри. Розіграш відбувається двічі на день, повідомляє інформаційне агентство UPI.

Ньюелл розповів, що зазвичай купує лотерейні білети в сусідньому магазині, але цього разу вирішив вперше спробувати купити їх онлайн і придбав відразу 20 однакових квитків для денного розіграшу Pick4 23 жовтня.

Обрані ним числа 5−4−1−1 співпали з результатами розіграшу. Таким чином, він загалом отримає 100 тис. дол. США — по 5 тис. дол. за кожен квиток.

Без сумніву, виграти в лотерею — це добре, — наголосив він.

За словами Ньюелла, він наразі ще не вирішив, на що витратить отримані гроші.


Нагадаємо, в березні було зірвано найбільший джекпот за всю історію України.

Джерело: UPI


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