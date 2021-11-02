Американець 20 разів зірвав джекпот, купивши однакові лотерейні білети

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Житель США 20 разів зірвав джекпот лотереї
Американець 20 разів зірвав джекпот, купивши однакові лотерейні білетиhttps://racurs.ua/ua/n162482-amerykanec-20-raziv-zirvav-djekpot-kupyvshy-odnakovi-lotereyni-bilety.htmlРакурс
У США житель міста Александрія (штат Вірджинія) Вільям Ньюелл 20 разів зірвав джекпот, придбавши 20 однакових лотерейних білетів до одного розіграшу.
Чоловік грав у лотерею Pick4, правила якої передбачають, що головний приз у розмірі 5 тис. дол. отримає власник білета, в якому вгадані всі чотири переможні цифри. Розіграш відбувається двічі на день, повідомляє інформаційне агентство UPI.
Ньюелл розповів, що зазвичай купує лотерейні білети в сусідньому магазині, але цього разу вирішив вперше спробувати купити їх онлайн і придбав відразу 20 однакових квитків для денного розіграшу Pick4 23 жовтня.
Обрані ним числа 5−4−1−1 співпали з результатами розіграшу. Таким чином, він загалом отримає 100 тис. дол. США — по 5 тис. дол. за кожен квиток.
Без сумніву, виграти в лотерею — це добре, — наголосив він.
За словами Ньюелла, він наразі ще не вирішив, на що витратить отримані гроші.
Нагадаємо, в березні було зірвано найбільший джекпот за всю історію України.
Джерело: UPI
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