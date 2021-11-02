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Ракурс
Житель США 20 раз сорвал джекпот лотереи

Американец 20 раз сорвал джекпот, купив одинаковые лотерейные билеты

2 ноя 2021, 15:55
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В США житель города Александрия (штат Вирджиния) Уильям Ньюэлл 20 раз сорвал джек-пот, приобретя 20 одинаковых лотерейных билетов на один розыгрыш.

Мужчина играл в лотерею Pick4, правила которой предусматривают, что главный приз в размере 5 тыс. дол. получит обладатель билета, в котором угаданы все четыре победные цифры. Розыгрыш проходит дважды в день, сообщает информационное агентство UPI.

Ньюэлл рассказал, что обычно покупает лотерейные билеты в соседнем магазине, но на этот раз решил впервые попробовать купить их онлайн и приобрел сразу 20 одинаковых билетов для дневного розыгрыша Pick4 23 октября.

Выбранные им числа 5−4−1−1 совпали с результатами розыгрыша. Таким образом, он получит 100 тыс. дол. США — по 5 тыс. дол. за каждый билет.

Несомненно, выиграть в лотерею — это хорошо, — подчеркнул он.

По словам Ньюэлла, он пока не решил, на что потратит полученные деньги.


Напомним, в марте был сорван самый большой джекпот за всю историю Украины.

Источник: UPI


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