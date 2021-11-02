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Ракурс
Наказание за фальшивые сертификаты и новый ковид-режим рассматривают в Раде

Наказание за фальшивые сертификаты и новый ковид-режим рассматривают в Раде (ТРАНСЛЯЦИЯ)

2 ноя 2021, 16:01
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Верховная Рада намерена усилить наказание за изготовление и использование фальшивых COVID-сертификатов. Согласно законопроекту, вынесенному на рассмотрение внеочередной сессии парламента 2 ноября, за подделку документов, подтверждающих проведение профилактических прививок, будут наказываться огромными штрафами или тюремным заключением.

Кроме того, Рада наконец рассмотрит постановление, которое обяжет нардепов посещать парламент с документами о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом.


Источник: Ракурс


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