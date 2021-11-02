Наказание за фальшивые сертификаты и новый ковид-режим рассматривают в Раде

https://racurs.ua/n162483-nakazanie-za-falshivye-sertifikaty-i-novyy-kovid-rejim-rassmatrivaut-v-rade-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада намерена усилить наказание за изготовление и использование фальшивых COVID-сертификатов. Согласно законопроекту, вынесенному на рассмотрение внеочередной сессии парламента 2 ноября, за подделку документов, подтверждающих проведение профилактических прививок, будут наказываться огромными штрафами или тюремным заключением.

Кроме того, Рада наконец рассмотрит постановление, которое обяжет нардепов посещать парламент с документами о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом.