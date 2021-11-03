В Нью-Йорке выбрали второго в истории темнокожего мэра. Фото: AP Photo/Frank Franklin II

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Ракурс

В США бывший полицейский Эрик Адамс стал новым мэром Нью-Йорка. Он сменит на этой должности своего однопартийца, демократа Билла де Блазио.

Он стал вторым в истории афроамериканцем, ставшим мэром этого города. Адамс возьмет бразды правления городом не в самое хорошее время. В мегаполисе рекордная безработица, очень дорогое жилье и изношенная транспортная система, сообщает издание The Hill.

На выборах, прошедших в Нью-Йорке во вторник, представитель демократической партии США Адамс получил порядка 66% голосов.

Его соперник из республиканской партии Кертис Слива получил лишь около 28% голосов. Это не стало сюрпризом, так как в Нью-Йорке в последние годы систематически голосуют за демократов.

Ожидается, что Адамс приступит к обязанностям 1 января. В своей речи новый мэр заявил, что с его победой пришло время «направить Нью-Йорк в новом направлении».

Мы никогда не отступим. Не существует немецкой мечты, нет польской мечты, нет французской мечты. Но есть американская мечта. Мы должны сделать так, чтобы 10 млн желаний стали былью. Вот чего мы будем добиваться с 1 января, — сказал он.

Адамс хочет сосредоточиться на борьбе с тяжкими преступлениями, особенно связанными с огнестрельным оружием. Он обещает ужесточение законов об огнестрельном оружии.

Политик считает нужным увеличить число чернокожих, а также представителей других рас в рядах полиции. При этом он планирует сделать впервые шефом полиции Нью-Йорка женщину.

Источник: The Hill