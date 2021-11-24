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Ракурс
Американец отсидел 43 года за убийства, которые не совершал

Американец отсидел 43 года за убийства, которые не совершал (ФОТО)

24 ноя 2021, 11:22
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В США суд оправдал мужчину, который провел за решеткой 43 года из-за обвинений в тройном убийстве. Американец рассказал, что узнал новость о своем увольнении из сюжета новостей.

62-летний Кевин Стрикленд вышел на свободу во вторник, 22 ноября, и заявил, что до сих пор не верит в то, что происходит. Об этом сообщает CNN.

В 1979 году Кевина осудили за убийство троих человек. Самому подозреваемому тогда было всего 18 лет. В суде он утверждал, что преступления не совершал, а на момент совершения убийств смотрел дома телевизор.

Все доказательства были построены вокруг показаний единственного очевидца, выжившего в стрельбе 1978 года. Женщина назвала Стрикленда одним из четырех нападающих и подтвердила это на двух слушаниях суда.

Но после осуждения Кевина у нее возникли сомнения, однако она не решалась действовать, поскольку боялась быть привлеченной к ответственности за лживые показания.

Впоследствии свидетельница заявила, что на нее давила полиция, и она в течение многих лет пыталась убедить политических и юридических экспертов, чтобы те помогли освободить невиновного. Женщина скончалась в 2015 году.

По словам правозащитников, которые занимаются судьбами ошибочно осужденных, мужчина вряд ли получит компенсацию от государства за 43 проведенных года за решеткой.


Источник: CNN

Источник: Ракурс


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