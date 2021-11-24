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Ракурс
Американець відсидів 43 роки за вбивства, які не вчиняв

Американець відсидів 43 роки за вбивства, які не вчиняв (ФОТО)

24 лис 2021, 11:22
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У США суд виправдав чоловіка, який провів за ґратами 43 роки через звинувачення у потрійному вбивстві. Американець розповів, що дізнався новину про своє звільнення з сюжету новин.

62-річний Кевін Стрікленд вийшов на волю у вівторок, 22 листопада, і заявив, що досі не вірить у те, відбувається. Про це повідомляє CNN.

У 1979 році Кевіна засудили за вбивство трьох людей. Самому підозрюваному тоді було всього 18 років. У суді він стверджував, що злочинів не вчиняв, а на момент скоєння вбивств дивився вдома телевізор.

Усі докази були побудовані довкола свідчень єдиного очевидця, яка вижила у стрілянині 1978 року. Жінка назвала Стрікленда одним з чотирьох нападників і підтвердила це на двох слуханнях суду.

Та після засудження Кевіна у неї виникли сумніви, проте вона не наважувалася діяти, оскільки боялася бути притягнутою до відповідальності за брехливі свідчення.

Згодом свідок заявила, що на неї тиснула поліція, і вона протягом багатьох років намагалась переконати політичних та юридичних експертів, щоби ті допомогли звільнити невинного. Жінка померла у 2015 році.

За словами правозахисників, які опікуються долями помилково засуджених, чоловік навряд отримає компенсацію від держави за 43 проведених роки за ґратами.


Джерело: CNN

Джерело: Ракурс


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