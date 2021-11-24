«Слуги» объявили бойкот телеканалам Ахметова. Фото: УП

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«Слуга народа», партия президента Владимира Зеленского, собирается игнорировать отдельные медиа.

Депутаты обвинили телеканалы «Украина-24» и «Украина» в пропаганде и отстаивании интересов владельцев. Об этом сообщили в пресс-службе «Слуги народа».

Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах проходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно, — говорится в заявлении.

«Слуги» также отметили, что эти телеканалы систематически и намеренно распространяют фейки и допускают «публичные безосновательные образы мешающих олигарху».

В партии подумают над тем, чтобы пересмотреть это решение, «когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики».

Кроме того, нардепы от «Слуги народа» считают, что антиолигархический закон заберет возможность у чрезмерно влиятельных лиц скупать политиков и оказывать давление на журналистов.

В то же время мы остаемся абсолютно открытыми для любых СМИ, которые работают независимо и для объективного информирования общества, — добавили в заявлении.

Напомним, в эфире канала «Украина 24» экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак от имени президента Зеленского дал указание перенести спецоперацию по «вагнеровцам». По мнению Бурбы, перенести спецоперацию на тот момент уже было нельзя, и это одна из причин ее провала.

Канал Рината Ахметова «Украина 24» 19 ноября приглашал в студию всех участников так называемого «вагнергейта». Пришли все кроме представителей власти. Президент и глава его офиса отказались обсуждать тему измены в операции с «вагнеровцами».

Ответ на приглашение Банковая дала устами советника главы ОП Михаила Подоляка. Приглашение на эфир он сравнил с «вызовом на телевизионный ковер к олигарху».

Ранее представители «Слуги народа» регулярно посещали все шоу каналов «Украина 24» и «Украина», а год назад Андрей Ермак без присутствия оппонентов в студии Шустера отрицал проведение спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

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