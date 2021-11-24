«Слуги» оголосили бойкот телеканалам Ахметова. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163508-slugy-ogolosyly-boykot-telekanalam-ahmetova.html

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«Слуга народу», партія президента Володимира Зеленського, збирається ігнорувати окремі медіа.

Депутати звинуватили телеканали «Україна-24» і «Україна» у пропаганді та відстоюванні інтересів власників. Про це повідомили у прес-службі «Слуги народу».

Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива, — йдеться в заяві.

«Слуги» також зазначили, що ці телеканали систематично та навмисно розповсюджують фейки та допускають «публічні безпідставні образи тих, хто заважає олігарху».

У партії подумають над тим, щоб переглянути це рішення, «коли олігарх дозволить редакціям та журналістам повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики».

Окрім того, нардепи від «Слуги народу» вважають, що антиолігархічний закон забере можливість у надмірно впливових осіб скуповувати політиків та чинити тиск на журналістів.

Водночас ми залишаємося абсолютно відкритими для будь-яких ЗМІ, які працюють незалежно та заради об'єктивного інформування суспільства, — додали в заяві.

Нагадаємо, в ефірі каналу «Україна 24» екс-голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак від імені президента Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо «вагнерівців». На думку Бурби, перенести спецоперацію на той момент вже не можна було, і це одна з причин її провалу.

Канал Ріната Ахметова «Україна 24» 19 листопада запрошував у студію усіх учасників так званого «вагнергейту». Прийшли усі, крім представників влади. Президент та голова його офісу відмовилися обговорювати тему зради в операції з «вагнерівцями».