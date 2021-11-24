Переможці домовилися - у ФРН утворили коаліцію і знайшли наступника Меркель

https://racurs.ua/ua/n163507-peremojci-domovylysya-u-frn-utvoryly-koaliciu-i-znayshly-nastupnyka-merkel.html

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На чолі уряду Німеччини Ангелу Меркель замінить Олаф Шольц, голова соціал-демократів ФРН.

Про це стало відомо після створення альянсу трьох політичних партій Німеччини, метою якого є «модернізація найбільшої економіки Європи шляхом вирішення проблеми зміни клімату та просування цифрових технологій».

Після майже двох місяців інтенсивних переговорів соціал-демократи заявили, що підпишуть угоду із «Зеленими» та «Вільними демократами». Подробиці коаліційної угоди будуть опубліковані згодом, але деякі його подробиці дізнавлося видання Bild.

Відомо, що цей пакт забезпечує більшість у нижній палаті парламенту, яка, як очікується, приведе до присяги новий уряд на початку грудня — після того, як члени партій схвалять коаліційну угоду.

Анналена Бербок від партії «Зелені» стане головою МЗС. «Зелені» отримають посади очільників МЗС, Міністерства у справах сімей та міністерства з клімату та економіки.

Представник Вільних демократів Марко Бушман стане міністром юстиції, а Фолькер Віссінг очолить Міністерство транспорту. Глава СВДП Крістіан Лінднер стане новим міністром фінансів.

Розподіл зон відповідальності за партіями буде таким:

Соціал-демократична партія Німеччини : канцлер та канцелярія, МВС, оборона, будівництво та житло, робота та соціальне забезпечення, здоров’я, економічне співробітництво;

: канцлер та канцелярія, МВС, оборона, будівництво та житло, робота та соціальне забезпечення, здоров’я, економічне співробітництво; «Зелені» : економіка та клімат, міністерство закордонних справ, сім’я, сільське господарство, довкілля;

: економіка та клімат, міністерство закордонних справ, сім’я, сільське господарство, довкілля; Вільна демократична партія Німеччини: фінанси, Мін’юст, Мінтранс, освіта.

Крім того, за інформацією Spiegel, на переговорах «Зелені» забезпечили собі право запропонувати наступного єврокомісара від Німеччини.

Після оголошення про створення коаліції майбутній канцлер ФРН Олаф Шольц подарував Ангелі Меркель на останньому засіданні чинного Кабінету міністрів букет квітів та кущ кизилу у горщику для вирощування в домашніх умовах.

У Німеччині 26 вересня відбулися парламентські вибори. Перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), обійшовши політсилу канцлера Ангели Меркель — блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

Голоси виборців розподілилися так:

СДПН отримала 25,7% голосів;

ХДС здобув 18,9%, в той час як результат ХСС становить 5,2% - разом у ХДС/ХСС 24,1%;

партія «Зелені» посіла третє місце з 14,8%;

за Вільну демократичну партію проголосували 11,5%;



«Альтернатива для Німеччини» отримала 10,3% голосів.

Джерело: Bild, Spiegel