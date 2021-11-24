Победители договорились — в ФРГ создали коалицию и нашли преемника Меркель

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Во главе правительства Германии Ангелу Меркель заменит Олаф Шольц, глава социал-демократов ФРГ.

Об этом стало известно после создания альянса трех политических партий Германии, целью которого является модернизация крупнейшей экономики Европы путем решения проблемы изменения климата и продвижения цифровых технологий.

После двух месяцев интенсивных переговоров социал-демократы заявили, что подпишут соглашение с «Зелеными» и «Свободными демократами». Подробности коалиционного соглашения будут опубликованы позже, но некоторые его подробности узнало издание Bild.

Известно, что этот пакт обеспечивает большинство в нижней палате парламента, которое, как ожидается, приведет к присяге новое правительство в начале декабря после того, как члены партий одобрят коалиционное соглашение.

Анналена Бербок от партии «Зеленые» станет главой МИД. «Зеленые» получат должности глав МИД, Министерства по делам семей и Министерства по климату и экономике.

Представитель Свободных демократов Марко Бушман станет министром юстиции, а Фолькер Виссинг возглавит Министерство транспорта. Глава СИДП Кристиан Линднер станет новым министром финансов.

Распределение зон ответственности за партиями будет следующим:

Социал-демократическая партия Германии : канцлер и канцелярия, МВД, оборона, строительство и жилье, работа и социальное обеспечение, здоровье, экономическое сотрудничество;

: канцлер и канцелярия, МВД, оборона, строительство и жилье, работа и социальное обеспечение, здоровье, экономическое сотрудничество; «Зеленые» : экономика и климат, Министерство иностранных дел, семья, сельское хозяйство, окружающая среда;

: экономика и климат, Министерство иностранных дел, семья, сельское хозяйство, окружающая среда; Свободная демократическая партия Германии: финансы, Минюст, Минтранс, образование.

Кроме того, по информации Spiegel, на переговорах «Зеленые» обеспечили себе право предложить следующего еврокомиссара от Германии.

После объявления о создании коалиции будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц подарил Ангеле Меркель на последнем заседании действующего Кабинета министров букет цветов и куст кизила в горшке для выращивания в домашних условиях.

В Германии 26 сентября состоялись парламентские выборы. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), обойдя политсилу канцлера Ангелы Меркель — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Голоса избирателей распределились так:

СДПГ получила 25,7% голосов;

ХДС получил 18,9%, в то время как результат ХСС составляет 5,2% - вместе у ХДС/ХСС 24,1%;

партия «Зеленые» заняла третье место с 14,8%;

за Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%;



«Альтернатива для Германии» получила 10,3% голосов.

Источник: Bild, Spiegel