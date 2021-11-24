Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Потепление в Украине в ближайшие сутки, 25 ноября, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки территория Украины продолжит находиться под влиянием антициклона, центр которого смещается в восточном направлении. Несмотря на то, что антициклон будет отходить медленно, ветер с юго-запада будет нести относительно теплую воздушную массу. Ожидается незначительное потепление. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 25 ноября будет без осадков. Ночью температуру воздуха прогнозируют 0−2° тепла, а днем температура воздуха ожидается от 0° до 5° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−9 м/с.

Погода в Харькове в четверг будет облачной. Столбики термометров ночью покажут 3° тепла, а днем температура воздуха ожидается 3−8° тепла. Скорость ветра прогнозируют 3−8 м/с.

Погода в Одессе завтра будет облачной, ожидается дождь. Столбики термометров ночью покажут 3−8° тепла, а днем обещают 6−8° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 0−10 м/с.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет облачной и дождливой днем. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют от 1° мороза до 2° тепла, а днем 2−6° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 2−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине погода в Украине становится все холоднее — в Карпатах температура воздуха составляет 10° мороза.