Суд в Киеве отправил нарушителя карантина «на.ер». Фото: pravda.com

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Судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец оригинально закрыл карантинное дело против администратора столичного заведения.

Служитель Фемиды в постановлении использовал ненормативную лексику и завершим дело острым словцом. Нарушителя карантина он постановил «отправить на. ер». Соответствующее решение содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что еще летом 2021 года столичный суд рассмотрел протокол об административном правонарушении, которое поступило от полиции. Согласно ему, 3 февраля в 00 час. 40 мин. в Киеве на улице Парковая Дорога, 2 администратор нарушил требования карантинного постановления Кабмина № 1236 от 9 декабря 2020 года, не приняв мер по своевременному закрытию заведения.

Нарушитель карантина в суд не явился, хотя его вина была доказана протоколом об административном правонарушении, рапортом, фотоснимками. Наказать администратора не удалось, так как истек трехмесячный срок со дня фиксации административного правонарушения.

Судья закрыл дело за истечением сроков привлечения к админответственности. В конце решения он дописал: «отправить на. ер».

Как известно, в Украине за нарушение правил карантина предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 тыс. грн и выше.

Позже скандальное решение судьи исчезло из реестра.

Напомним, на Львовщине суд постановил конфисковать собаку декоративной породы, которая покусала 17-летнюю девушку. Также владелица животного заплатит 85 грн штрафа пострадавшей.