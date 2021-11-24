Что делать с олигархами — план Кабмина Шмыгаля

Что делать с олигархами — план Кабмина Шмыгаляhttps://racurs.ua/n163504-chto-delat-s-oligarhami-plan-kabmina-shmygalya.htmlРакурс
С олигархами в Украине теперь борется не только президент и монобольшинство в Верховной Раде, но и Кабинет министров.
Правительство 24 ноября утвердило план-график своих мер по выполнению закона об олигархах.
Речь идет о мерах «предотвращения злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни».
Это решение было принято именно во исполнение так называемого «антиолигархического закона».
В частности, Кабмин обязался усилить «способность Антимонопольного комитета» и ввести обязательную госрегистрацию лоббирования, а также госреестр лоббистов (до декабря 2022 года).
Кроме того, правительство:
- прекратит импорт электроэнергии из России и Белоруссии до сентября 2023 года;
- уменьшит злоупотребление олигархами влиянием на медиа до декабря 2022 года;
- усилит контроль за финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;
- минимизирует влияние олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022 года;
- введет неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022 года;
- приведет тарифы на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года;
- установит экономически обоснованные ставки разгрузки порта «Южный» до февраля 2023 года;
- создаст независимую от влияния олигархов авиакомпанию до декабря 2022 года.
В начале ноября президент подписал так называемый «антиолигархический закон». Им, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов. Решение о признании лица таким, что имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.
Закон заработает через полгода после подписания и опубликования. Он будет действовать десять лет.
Ранее деолигархизацию назвали популистским шагом и переделом активов 60% украинцев.