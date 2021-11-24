Что делать с олигархами — план Кабмина Шмыгаля

https://racurs.ua/n163504-chto-delat-s-oligarhami-plan-kabmina-shmygalya.html

Ракурс

С олигархами в Украине теперь борется не только президент и монобольшинство в Верховной Раде, но и Кабинет министров.

Правительство 24 ноября утвердило план-график своих мер по выполнению закона об олигархах.

Речь идет о мерах «предотвращения злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни».

Это решение было принято именно во исполнение так называемого «антиолигархического закона».

В частности, Кабмин обязался усилить «способность Антимонопольного комитета» и ввести обязательную госрегистрацию лоббирования, а также госреестр лоббистов (до декабря 2022 года).

Кроме того, правительство:

прекратит импорт электроэнергии из России и Белоруссии до сентября 2023 года;

уменьшит злоупотребление олигархами влиянием на медиа до декабря 2022 года;

усилит контроль за финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;

минимизирует влияние олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022 года;

введет неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022 года;

приведет тарифы на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года;

установит экономически обоснованные ставки разгрузки порта «Южный» до февраля 2023 года;

создаст независимую от влияния олигархов авиакомпанию до декабря 2022 года.

В начале ноября президент подписал так называемый «антиолигархический закон». Им, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов. Решение о признании лица таким, что имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Закон заработает через полгода после подписания и опубликования. Он будет действовать десять лет.

Ранее деолигархизацию назвали популистским шагом и переделом активов 60% украинцев.