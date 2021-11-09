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Ракурс
Деолигархизацию назвали популистским шагом и переделом активов 60% украинцев

Деолигархизацию назвали популистским шагом и переделом активов 60% украинцев

9 ноя 2021, 15:40
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Президент Владимир Зеленский объявил о намерении провести деолигархизацию в Украине. Соцгруппа Socis по результатам опроса, проведенного с 29 октября по 4 ноября 2021 года на всей территории Украины, за исключением оккупированного Россией Крыма, части Донецкой и Луганской областей, поинтересовалась отношением украинцев к этой инициативе главы государства.

Респонденты следующим образом охарактеризовали это решение Зеленского:

  • 44,8% - популистский шаг, чтобы повысить свой рейтинг среди людей;

  • 14,2% - попытки Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами;

  • 13,5% - искреннее стремление к справедливости;

  • 10,8% - шаг, который позволит Украине стать успешной;

  • 9,4% - попытка взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

Еще более 18% респондентов отказались отвечать на этот вопрос или не знали ответа.


Напомним, опрос проводился с 29 октября по 4 ноября 2021 года, всего было опрошено 2 тыс. респондентов.

В сообщении Socis не указан заказчик опроса.

Источник: Ракурс


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