Деолигархизацию назвали популистским шагом и переделом активов 60% украинцев

https://racurs.ua/n162814-deoligarhizaciu-nazvali-populistskim-shagom-i-peredelom-aktivov-60-ukraincev.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский объявил о намерении провести деолигархизацию в Украине. Соцгруппа Socis по результатам опроса, проведенного с 29 октября по 4 ноября 2021 года на всей территории Украины, за исключением оккупированного Россией Крыма, части Донецкой и Луганской областей, поинтересовалась отношением украинцев к этой инициативе главы государства.

Респонденты следующим образом охарактеризовали это решение Зеленского:

44,8% - популистский шаг, чтобы повысить свой рейтинг среди людей;

14,2% - попытки Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами;

13,5% - искреннее стремление к справедливости;

10,8% - шаг, который позволит Украине стать успешной;

9,4% - попытка взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

Еще более 18% респондентов отказались отвечать на этот вопрос или не знали ответа.

Напомним, опрос проводился с 29 октября по 4 ноября 2021 года, всего было опрошено 2 тыс. респондентов.

В сообщении Socis не указан заказчик опроса.