Деолигархизацию назвали популистским шагом и переделом активов 60% украинцев

Деолигархизацию назвали популистским шагом и переделом активов 60% украинцевhttps://racurs.ua/n162814-deoligarhizaciu-nazvali-populistskim-shagom-i-peredelom-aktivov-60-ukraincev.htmlРакурс
Президент Владимир Зеленский объявил о намерении провести деолигархизацию в Украине. Соцгруппа Socis по результатам опроса, проведенного с 29 октября по 4 ноября 2021 года на всей территории Украины, за исключением оккупированного Россией Крыма, части Донецкой и Луганской областей, поинтересовалась отношением украинцев к этой инициативе главы государства.
Респонденты следующим образом охарактеризовали это решение Зеленского:
44,8% - популистский шаг, чтобы повысить свой рейтинг среди людей;
14,2% - попытки Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами;
13,5% - искреннее стремление к справедливости;
10,8% - шаг, который позволит Украине стать успешной;
9,4% - попытка взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы.
Еще более 18% респондентов отказались отвечать на этот вопрос или не знали ответа.
Напомним, опрос проводился с 29 октября по 4 ноября 2021 года, всего было опрошено 2 тыс. респондентов.
В сообщении Socis не указан заказчик опроса.