Рейтинг президента – разрыв между Зеленским и Порошенко сократился

https://racurs.ua/n162811-reyting-prezidenta-razryv-mejdu-zelenskim-i-poroshenko-sokratilsya.html

Ракурс

Новый рейтинг президента обнародовала соцгруппа Socis по результатам опроса, проведенного с 29 октября по 4 ноября 2021 года на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то действующий глава государства Владимир Зеленский получил большинство голосов, однако разрыв между ним и пятым президентом Петром Порошенко сократился до 6%. Зеленский получил бы 53,9% голосов уже определившихся с выбором (29,9% от общего количества респондентов). Поддержка Порошенко составила бы 46,1% среди определившихся с выбором (25,6% от общего количества респондентов).

Поддержать Зеленского на президентских выборах готовы 18,6% украинцев, Порошенко — 12,6%. На третьем месте в рейтинге лидер партии «Оппозиционная платформа — При жизни» Юрий Бойко — 8,2%, на четвертом — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с поддержкой 7,8% опрошенных.

Напомним, опрос проводился с 29 октября по 4 ноября 2021 года, всего в нем приняли участие 2 тыс. респондентов.

В сообщении Socis не указан заказчик опроса.