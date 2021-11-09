Рейтинг президента — розрив між Зеленським і Порошенком скоротився

https://racurs.ua/ua/n162811-reytyng-prezydenta-rozryv-mij-zelenskym-i-poroshenkom-skorotyvsya.html

Ракурс

Новий рейтинг президента оприлюднила соцгрупа Socis за результатами опитування, проведеного з 29 жовтня до 4 листопада 2021 року на всій території України, крім окупованого Росією Криму та частини Донецької та Луганської областей.

Якби президентські вибори відбувалися найближчої неділі, то чинний глава держави Володимир Зеленський отримав би більшість голосів, проте розрив між ним та п’ятим президентом Петром Порошенком скоротився до 6%. Зеленський отримав би 53,9% голосів тих, хто вже визначився з вибором (29,9% від загальної кількості респондентів). Підтримка Порошенка становила б 46,1% серед тих, хто визначився з вибором (25,6% від загальної кількості респондентів).

Підтримати Зеленського на президентських виборах готові 18,6% українців, Порошенка — 12,6%. На третьому місці у рейтингу лідер партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко — 8,2%, на четвертому — лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко з підтримкою 7,8% опитаних.

Нагадаємо, опитування проводилося з 29 жовтня до 4 листопада 2021 року, загалом було опитано 2 тис. респондентів.

У повідомленні Socis не вказано замовника опитування.