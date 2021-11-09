Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Деолігархізацію назвали популістським кроком і переділом активів 60% українців

Деолігархізацію назвали популістським кроком і переділом активів 60% українців

9 лис 2021, 15:40
999

Президент Володимир Зеленський оголосив про намір провести деолігархізацію в Україні. Соцгрупа Socis за результатами опитування, проведеного з 29 жовтня до 4 листопада 2021 року на всій території України, окрім окупованого Росією Криму та частини Донецької і Луганської областей, поцікавилася ставленням українців до цієї ініціативи глави держави.

Респонденти наступним чином охарактеризували це рішення Зеленського:

  • 44,8% - популістський крок, щоб підвищити свій рейтинг серед людей;

  • 14,2% - намагання Зеленського та його оточення переділити власність та самим стати олігархами;

  • 13,5% - щире прагнення до справедливості;

  • 10,8% - крок, який дозволить Україні стати успішною;

  • 9,4% - спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам.

Ще понад 18% респондентів відмовилися відповідати на це запитання або не знали відповіді.


Нагадаємо, опитування проводилося з 29 жовтня до 4 листопада 2021 року, загалом було опитано 2 тис. респондентів.

У повідомленні Socis не вказано замовника опитування.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів