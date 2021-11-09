Деолігархізацію назвали популістським кроком і переділом активів 60% українців

https://racurs.ua/ua/n162814-deoligarhizaciu-nazvaly-populistskym-krokom-i-peredilom-aktyviv-60-ukrayinciv.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський оголосив про намір провести деолігархізацію в Україні. Соцгрупа Socis за результатами опитування, проведеного з 29 жовтня до 4 листопада 2021 року на всій території України, окрім окупованого Росією Криму та частини Донецької і Луганської областей, поцікавилася ставленням українців до цієї ініціативи глави держави.

Респонденти наступним чином охарактеризували це рішення Зеленського:

44,8% - популістський крок, щоб підвищити свій рейтинг серед людей;

14,2% - намагання Зеленського та його оточення переділити власність та самим стати олігархами;

13,5% - щире прагнення до справедливості;

10,8% - крок, який дозволить Україні стати успішною;

9,4% - спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам.

Ще понад 18% респондентів відмовилися відповідати на це запитання або не знали відповіді.

Нагадаємо, опитування проводилося з 29 жовтня до 4 листопада 2021 року, загалом було опитано 2 тис. респондентів.

У повідомленні Socis не вказано замовника опитування.