Зеленский назначил экс-регионала Шурму замом Ермака

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Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Им стал бывший регионал Ростислав Шурма, который теперь будет отвечать за экономические вопросы.

Об этом сообщает пресс-центр Банковой 23 ноября.

Среди приоритетных задач — подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности, — цитирует Шурму офис Зеленского.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Киево-Могилянскую академию и Киевский экономический университет имени Гетьмана.

В 2012—2019 годах являлся генеральным директором завода «Запорожсталь». В настоящее время входит в состав наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром».

В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от пророссийской партии «Оппозиционный блок». Также в 2015 году Шурма баллотировался в Запорожские областные и городские советы первым кандидатом от «Оппоблока». В 2010 году был избран депутатом Донецкого облсовета от скандальной Партии регионов.

В 2019 году он заявлял, что «вместо восстановления мира и развития экономики власти „подсадили“ Украину на траншевую иглу».