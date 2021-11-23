Почти все вакцинируются, переболеют или умрут - Минздрав Германии о COVID

https://racurs.ua/n163470-pochti-vse-vakciniruutsya-pereboleut-ili-umrut-minzdrav-germanii-o-covid.html

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Всплеск COVID-19 в Германии прокомментировал глава Министерства здравоохранения страны Йенс Шпан. По его словами, к концу зимы «почти все вакцинируются, переболеют или умрут».

Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии вакцинируются, переболеют или умрут, — заявил Шпан на пресс-конференции 22 ноября.

Он отметил распространение высокозаразного «Дельта"-штамма коронавируса. Поэтому в течение следующих нескольких месяцев большинство немцев, которые не получат иммунитета к COVID-19 за счет прививки или перенесенного заболевания, рискуют умереть. Вместе с тем Шпан назвал себя противником обязательной вакцинации, однако заявил, что сделать прививку — «долг» жителя Германии.



Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель ранее дала понять, что решение об обязательной вакцинации будет принимать уже новое правительство, сформированное ее преемником.

Напомним, в Германии с начала пандемии COVID-19 заболели 5,4 млн человек, более 99 тыс. из них умерли. На прошлой неделе в стране выявили 344 тыс. новых пациентов с ковидом. Однако число смертей в Германии сейчас более чем в четыре раза ниже, чем на пике второй волны — около 1 тыс. 400 случаев за неделю.