Майже всі вакцинуються, перехворіють або помруть - МОЗ Німеччини про COVID

https://racurs.ua/ua/n163470-mayje-vsi-vakcynuutsya-perehvoriut-abo-pomrut-moz-nimechchyny-pro-covid.html

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Сплеск COVID-19 у Німеччині прокоментував глава Міністерства охорони здоров’я країни Єнс Шпан. За його словами, до кінця зими «майже всі вакцинуються, перехворіють чи помруть».

Ймовірно, до кінця цієї зими, як іноді цинічно кажуть, майже всі в Німеччині вакцинуються, перехворіють чи помруть, — заявив Шпан на прес-конференції 22 листопада.

Він наголосив на розповсюдженні високозаразного «Дельта"-штаму коронавірусу. Тому протягом наступних кількох місяців більшість німців, які не отримають імунітету до COVID-19 за рахунок щеплення чи перенесеного захворювання, ризикують померти. Водночас Шпан назвав себе противником обов’язкової вакцинації, але заявив, що зробити щеплення — «борг» мешканця Німеччини.

Виконувач обов’язків канцлера Німеччини Ангела Меркель раніше дала зрозуміти, що рішення про обов’язкову вакцинацію ухвалюватиме вже новий уряд, сформований її наступником.

Нагадаємо, у Німеччині з початку пандемії COVID-19 захворіло 5,4 млн осіб, понад 99 тис. з них померли. Минулого тижня в країні виявили 344 тис. нових пацієнтів із ковідом. Однак кількість смертей у Німеччині зараз більш ніж учетверо нижча, аніж на піку другої хвилі — близько 1 тис. 400 випадків за тиждень.