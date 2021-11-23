Зеленський призначив екс-регіонала Шурму заступником Єрмака — деталі

https://racurs.ua/ua/n163471-zelenskyy-pryznachyv-eks-regionala-shurmu-zastupnykom-iermaka-detali.html

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Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Ним став колишній регіонал Ростислав Шурма, який тепер відповідатиме за економічні питання.

Про це повідомляє прес-центр Банкової 23 листопада.

Серед пріоритетних завдань — підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності, — цитує Шурму офіс Зеленського.

Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. ЗакінчивКиєво-Могилянську академію та Київський економічний університет імені Гетьмана.

У 2012−2019 роках був генеральним директором заводу «Запоріжсталь». Наразі входить до складу наглядової ради держконцерну «Укроборонпром».

У 2019 році він балотувався до Верховної ради від проросійської партії «Опозиційний блок». Також у 2015 році Шурма балотувався до Запорізьких обласної та міської рад першим кандидатом від «Опоблоку». У 2010 році був обраний депутатом Донецької облради від скандальної «Партії регіонів».

У 2019 році він заявляв, що «замість відновлення миру та розвитку економіки влада „підсадила“ Україну на траншеву голку».