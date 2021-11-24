Лечить коронавирус в Украине будут по-новому – что изменится. Фото: УП

https://racurs.ua/n163503-lechit-koronavirus-v-ukraine-budut-po-novomu-chto-izmenitsya.html

Ракурс

Лечить коронавирус в Украине разрешили еще двумя препаратами. Кабмин добавил «Молнупиравир» и «Ритонавир» в список средств, используемых для лечения COVID-19.

Мы нацелены на то, чтобы наши граждане были среди первых, кто будет иметь доступ к инновационным и эффективным лекарственным средствам, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что когда препараты выходят на рынок, у производителей как правило уже есть договоренности по поставкам лекарств в другие страны, что обуславливает определенный дефицит.

По информации Минздрава, закупочная организация Crown Agents договорилась с компаниями-производителями о возможности бронирования для Украины этих лекарственных средств.

Напомним, что таблетки от коронавируса «Молнупиравир» позволило для экстренного использования Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Лекарство разработал американский фармацевтический гигант MSD. Исследования показали, что таблетки вдвое уменьшают шансы госпитализации или смерти при заболевании COVID-19.

Лекарства можно использовать для лечения взрослых. Речь идет о пациентах, не требующих дополнительного кислорода и имеющих повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса.

Таблетки рекомендуют принимать как можно быстрее после установления диагноза COVID-19. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение пяти дней.