Диджитализация компании: главные решения для украинского бизнеса

https://racurs.ua/n163494-didjitalizaciya-kompanii-glavnye-resheniya-dlya-ukrainskogo-biznesa.html

Ракурс

Ритейл, банки и некоторые другие отрасли во всем мире уже несколько лет используют современные технологии и новые решения. Украинские компании начали процесс диджитализации сравнительно недавно.

Чтобы он проходил намного проще, помогут предложения для бизнеса от телеком-оператора «Киевстар»: облачная ATC, инструменты Big Data, а также комплекс «Офис там, где вы».

Виртуальная мобильная ATC

Благодаря этой облачной технологии можно объединить фиксированные и мобильные номера компании, создав единую корпоративную сеть. С помощью виртуальной облачной ATC можно сэкономить значительную сумму денег на аренде или покупке дорогостоящего оборудования для офиса, вложив их в развитие компании.

Главные задачи, с которыми справляется виртуальная мобильная ATC:

анализ обращений клиентов и улучшение работы контакт-центра благодаря функции записи разговора;

контроль звонков и возможность просмотра статистики вызовов ваших сотрудников;

оперативное реагирование на звонки клиентов (снижение времени ожидания до 30 секунд), что позволяет увеличить количество продаж.

Также Виртуальная мобильная АТС дает бизнесу возможность организовывать и масштабировать сеть без необходимости покупки дорогого оборудования. Все процессы происходят онлайн.

«Офис там, где ты»: инструменты для упрощения работы

В Киевстар создали целый комплекс инструментов «Офис там, где ты», которые помогают компаниям организовать работу в удаленном режиме. Самыми популярными решениями в этом наборе являются Office 365 и Star.Docs.

При желании их можно дополнить облачной платформой Microsoft Azure Cloud, которая предлагает немало решений для современного бизнеса, или даже развернуть свою инфраструктуру в облаке.

Большие данные для развития компаний

Big Data подходит для запуска целевых проморассылок для ваших клиентов. Также большие данные используются для создания портрета клиента и поиска look-alike аудитории, создания тепловых карт. Это помогает оптимизировать бизнес, открыть новые торговые точки, проанализировав эффективность разных локаций в городе, а также значительно расширить свою клиентскую базу.

Больше информации о всех инструментах и сервисах для диджитализации бизнеса можно получить, оставив заявку на официальном сайте Киевстар.