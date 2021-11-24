В Ватикан и Белый дом прибыли рождественские елки (ФОТО, ВИДЕО)

Рождественская елка в Ватикане. Фото: Aleteia

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Рождественская елка прибыла в Рим, дерево установят на площади Святого Петра в Ватикане.

Высота елки составляет 28 м, а вес — 8 т. Дерево привезли из небольшого села Андало с населением около 1 тыс. жителей, расположенного в Доломитовых Альпах Паганелла. Рабочие потратили 12 часов, чтобы срезать дерево. Об этом пишет издание Aleteia.

Отмечается, что елку украсят 600 деревянными шариками, созданными вручную мастерами Андало. Огни на дереве включат 10 декабря.

Елку уже привезли и к резиденции президента США в Вашингтоне. Дерево к Белому дому привезли 22 ноября на тележке, запряженной лошадьми. Елку высотой 6 м доставили из округа Эш.

Традиционно праздничное дерево встретила первая леди США Джилл Байден под музыку O Christmas Tree. Жена Джо Байдена со своей командой будут украшать елку.

Тем временем в Берлине уже зажгли рождественские огни на улицах.

Напомним, в декабре 2020 года оркестр Военно-воздушных сил США исполнил украинского «Щедрика». Таким образом оркестр поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками.

Источник: Aleteia