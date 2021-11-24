Кому из политиков доверяют украинцы – опрос. Фото: terminovo

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Рейтинг доверия к политикам обновили социологи. Выяснилось, что респонденты выражают чаще недоверие, чем доверие ко всем политикам и государственным чиновникам, чья фамилия была представлена ​​в опросе.

По сравнению с другими политиками несколько чаще доверие высказывается экс-спикеру Дмитрию Разумкову (доверяют 35% опрошенных, не доверяют 51%). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 28% украинцев, не доверяют — 66%. Далее идут:

Игорь Смешко (соответственно 27% и 51,5%),

Виталий Кличко (соответственно 26% и 66%),

Сергей Притула (соответственно 24% и 60%),

Владимир Гройсман (соответственно 23% и 67%).

Чаще всего респонденты выражают недоверие Виктору Медведчуку, Юлии Тимошенко, Арсену Авакову, Петру Порошенко, Илье Киве и Денису Шмыгалю.

Опрос был проведен с 11 по 17 ноября среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных. Социологи использовали метод интервью «лицо к лицу».

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Центр Разумкова не указал заказчика опроса.

Напомним, президентский рейтинг действующего главы государства остается высоким, но моделирование предполагаемого второго тура выборов показывает, что в нем Владимир Зеленский победил бы с минимальным преимуществом.