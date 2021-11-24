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Новый рейтинг украинских партий опубликовали социологи. Фото: bbc

Новый рейтинг украинских партий — «Евросолидарность» догоняет «слуг»

24 ноя 2021, 13:08
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Новый рейтинг украинских партий обновили социологи. Лидером политсил до сих пор остается «Слуга народа», которую готовы поддержать 22,7% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором

Догоняет провластную партию оппозиционная «Европейская солидарность». На выборах за партию Петра Порошенко могут отдать голоса 18,8% опрошенных. Еще 12,7% украинцев готовы голосовать за «Оппозиционную платформу — За жизнь». Четвертая позиция за «Баткивщиной» — 8,8%. Пятую позицию в рейтинге занимает партия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — за нее голоса отдадут 7% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Рейтинг других политических сил несколько ниже:

  • партию «Сила и честь» поддерживают 5,7%;
  • партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,4%;
  • партию Евгения Мураева «Наши» — 4,3%;
  • ВО «Свобода» — 3,5%;
  • Радикальную партию — 2,9%;
  • партию Сергея Притулы — 2,4%;

В Центре отметили, что исследование было проведено с 11 по 17 ноября 2021 года — до новой фазы «Вагнергейта». Опрос был проведен методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Социологи опросили 2 тыс. 18 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Центр Разумкова на своем сайте не указал заказчика опроса.


Новый рейтинг украинских партий. Скриншот с сайта Центр Разумкова

Напомним, результаты опроса социологической группы «Рейтинг» свидетельствуют, что украинцы готовы голосовать за еще несозданной партию бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Источник: Ракурс


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