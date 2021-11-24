Новый рейтинг украинских партий опубликовали социологи. Фото: bbc

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Ракурс

Новый рейтинг украинских партий обновили социологи. Лидером политсил до сих пор остается «Слуга народа», которую готовы поддержать 22,7% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором

Догоняет провластную партию оппозиционная «Европейская солидарность». На выборах за партию Петра Порошенко могут отдать голоса 18,8% опрошенных. Еще 12,7% украинцев готовы голосовать за «Оппозиционную платформу — За жизнь». Четвертая позиция за «Баткивщиной» — 8,8%. Пятую позицию в рейтинге занимает партия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — за нее голоса отдадут 7% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Рейтинг других политических сил несколько ниже:

партию «Сила и честь» поддерживают 5,7%;

партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,4%;

партию Евгения Мураева «Наши» — 4,3%;

ВО «Свобода» — 3,5%;

Радикальную партию — 2,9%;

партию Сергея Притулы — 2,4%;

В Центре отметили, что исследование было проведено с 11 по 17 ноября 2021 года — до новой фазы «Вагнергейта». Опрос был проведен методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Социологи опросили 2 тыс. 18 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Центр Разумкова на своем сайте не указал заказчика опроса.

Напомним, результаты опроса социологической группы «Рейтинг» свидетельствуют, что украинцы готовы голосовать за еще несозданной партию бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.