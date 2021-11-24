Новий рейтинг українських партій опублікували соціологи. Фото: bbc

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Ракурс

Новий рейтинг українських партій оновили соціологи. Лідером політсил досі залишається «Слуга народу», яку готові підтримати 22,7% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором.

Наздоганяє провладну партію опозиційна «Європейська солідарність». На виборах за партію Петра Порошенка можуть віддати голоси 18,8% опитаних. Ще 12,7% українців готові голосувати за «Опозиційну платформу — За життя». Четверта позиція за «Батьківщиною» — 8,8%. П’яту позицію в рейтингу посідає партія екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — за неї голоси віддадуть 7% опитаних. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий:

партію «Сила і честь» підтримують 5,7%;

партію «Українська стратегія Гройсмана» — 4,4%;

партію Євгена Мураєва «Наші» — 4,3%;

ВО «Свобода» — 3,5%;

Радикальну партію — 2,9%;

партію Сергія Притули — 2,4%;

У Центрі Разумкова зазначили, що дослідження було проведене з 11 по 17 листопада 2021 року — до нової фази «Вагнергейту». Опитування було проведене методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Соціологи опитали 2 тис. 18 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму та районів Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Центр Разумкова на своєму сайті не вказав замовника опитування.

Нагадаємо, результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» свідчать, що українці готові голосувати за ще нестворену партію колишнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.