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Ракурс
Новий рейтинг українських партій опублікували соціологи. Фото: bbc

Новий рейтинг українських партій — «Євросолідарність» наздоганяє «слуг»

24 лис 2021, 13:08
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Новий рейтинг українських партій оновили соціологи. Лідером політсил досі залишається «Слуга народу», яку готові підтримати 22,7% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором.

Наздоганяє провладну партію опозиційна «Європейська солідарність». На виборах за партію Петра Порошенка можуть віддати голоси 18,8% опитаних. Ще 12,7% українців готові голосувати за «Опозиційну платформу — За життя». Четверта позиція за «Батьківщиною» — 8,8%. П’яту позицію в рейтингу посідає партія екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — за неї голоси віддадуть 7% опитаних. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий:

  • партію «Сила і честь» підтримують 5,7%;
  • партію «Українська стратегія Гройсмана» — 4,4%;
  • партію Євгена Мураєва «Наші» — 4,3%;
  • ВО «Свобода» — 3,5%;
  • Радикальну партію — 2,9%;
  • партію Сергія Притули — 2,4%;

У Центрі Разумкова зазначили, що дослідження було проведене з 11 по 17 листопада 2021 року — до нової фази «Вагнергейту». Опитування було проведене методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Соціологи опитали 2 тис. 18 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму та районів Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Центр Разумкова на своєму сайті не вказав замовника опитування.


Новий рейтинг українських партій. Скріншот з сайту Центр Разумкова

Нагадаємо, результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» свідчать, що українці готові голосувати за ще нестворену партію колишнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Джерело: Ракурс


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