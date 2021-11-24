Справа «вагнерівців» – Єрмак не дзвонив в адміністрацію Лукашенка. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/ua/n163498-sprava-vagnerivciv-iermak-ne-dzvonyv-v-administraciu-lukashenka.html

Ракурс

У Bellingcat не знайшли доказів телефонного дзвінка голови Офісу президента Андрія Єрмака своєму колезі з адміністрації глави держави у Білорусі.

Таку заяву зробив журналіст-розслідувач видання Христо Грозєв в інтервʼю Дмитру Гордону. На запитання про те, чи правда, що західні спецслужби перехопили дзвінок Єрмака в Білорусь, журналіст відповів, що підтвердження таким даним не знайдено.

Ми чули ці чутки, але підтвердження не знайшли. Якби в нас були зв’язки зі спецслужбами, можливо, ми б дізналися, чи був такий дзвінок, — зазначив він.

За словами Грозєва, на початковому етапі розслідування глава ОП Єрмак сказав йому під час особистої бесіди, що має намір організувати зустріч з метою донести офіційну позицію Офісу президента, але вона так і не відбулася.

Про зустріч із президентом Володимиром Зеленським журналісти також просили, зокрема і через парламентську ТСК, однак організувати її не вдалося.

17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat повідомила, що відтермінувати операцію затримання російських бойовиків ПВК «Вагнер» попросив Єрмак, щоб почекати до початку погодженого тоді перемир’я на Донбасі.

Торік 29 липня 33 бойовиків затримали в Білорусі, а 14 серпня стало відомо, що їх видали Москві. У березні 2021 року виконувач обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомляв, що Єрмака допитували у справі.

Нагадаємо, екс-голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак від імені президента Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо «вагнерівців». На думку Бурби, перенести спецоперацію на той момент вже не можна було, і це одна з причин її провалу.