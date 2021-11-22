Володимир Зеленський. Фото: mil.in.ua

https://racurs.ua/ua/n163394-sprava-vagnerivciv-chomu-zelenskyy-zaperechuvav-provedennya-specoperaciyi.html

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Справу «вагнерівців» прокоментував радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Він пояснив, чому президент Володимир Зеленський заперечував проведення спецоперації.

Такі заяви лунали задля збереження державної таємниці. Про це Арестович сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

Якщо операція має міжнародний характер, зачіпаються інтереси трьох і більше держав, то в локалізації провалу бере участь і особисто верховний головнокомандувач, — зазначив він.

На уточнююче питання, чи діяли Зеленський та голова Офісу президента до провалу операції за погодженням з якимись іншими країнами, Арестович послався на закон про державну таємницю.

Не можна говорити, що вона проводиться. Не можна говорити, що вона не проводиться. Можливо, і президент, і глава офісу захищали національні інтереси України, — пояснив радник глави Офісу президента.



Також він зазначив, що тепер наших розвідників можуть легко вирахувати спецслужби агресора.

Нагадаємо, в ефірі каналу «Україна 24» екс-голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак від імені президента Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо «вагнерівців». На думку Бурби, перенести спецоперацію на той момент вже не можна було, і це одна з причин її провалу.