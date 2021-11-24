Рейтинги Зеленського, Разумкова, Порошенка у другому турі зрівнялися - соціологи

https://racurs.ua/ua/n163497-reytyng-zelenskogo-razumkova-i-poroshenka-u-drugomu-turi-zrivnyavsya-sociology.html

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Президентський рейтинг чинного глави держави залишається високим, але моделювання ймовірного другого туру виборів показує, що у ньому Володимир Зеленський переміг би з мінімальною перевагою.

Такими є результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, які вона провела ще до нової фази «Вагнергейту» — з 11 до 17 листопада.

Якби вибори відбувалися найближчим часом, Зеленський отримав би найбільше голосів у першому турі — 25% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

В Петра Порошенка 17,5% опитаних, Юрія Бойка — 11%, Юлії Тимошенко — 9%, Дмитра Разумкова — 7,5%, Ігоря Смешка — 5%, а у Віталія Кличка — 1%.

Якби Зеленський у другому турі суперничав із Порошенком, то отримав би 26% голосів опитаних або 54% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Результати Порошенка у такому варіанті другого туру ˗ відповідно 22% і 46%.

Якщо порівнювати дані соціологів липня-початку серпня, то показники Зеленського не змінилася, а частка тих, хто готовий голосувати за Порошенка, зросла (з 17% до 22%).

Патова ситуація наразі у випадку другого туру «Зеленський проти Разумкова». За чинног оглаву держави проголосувал б 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а за Разумкова ˗ відповідно 25% і 50%. Рейтинг Разумкова у такому варіанті другого туру зріс з 17% до 25%.

Центр Разумкова провів дослідження з 11 по 17 листопада. Це були інтерв’ю «обличчя до обличчя» за місцем проживання респондентів. Соціологи опитали 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Центр Разумкова на своєму сайті не вказав замовника опитування.

В опитуванні групи «Рейтинг» (10−13 листопада) Зеленський також перемагав в всіх можливих варіантах другого туру з найближчими опонентами, але варіант із Разумковим не розглядався: