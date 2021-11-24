У Німеччині посилюють карантин – у країні новий рекорд захворюваності. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n163496-u-nimechchyni-posyluut-karantyn-u-krayini-novyy-rekord-zahvoruvanosti.html

Ракурс

У Німеччині коронавірус досягнув нових максимальних показників — за добу захворіли 66 тис. 884 людей. Такий показник знову побив сумний рекорд з початку пандемії.

Також за останні 24 години в країні зафіксували 335 летальних випадків у зв’язку з COVID-19. За весь час пандемії від вірусу в країні померли 99 тис. 768 осіб. Про це пише Spiegel Online.

Загальнонаціональний семиденний рівень захворюваності вперше перевищив 400 і становить 404,5. Цей показник досягає нового максимуму 17-й день поспіль.

З 24 листопада в Німеччині посилили правила користування громадським транспортом. Доступ у поїзди, метро та автобуси тепер надається людям, які мають сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, довідку про одужання або негативний тест.

Залізничний концерн Deutsche Bahn має намір проводити вибірковий контроль у своїх поїздах, за це відповідатимуть 4,2 ​​тис. співробітників по всій країні.

Якщо пасажир не зможе пред’явити QR-код, йому доведеться вийти на наступній станції та заплатити штраф, розмір якого встановлює кожна федеральна земля окремо.

Нагадаємо, коронавірус в Європі продовжує ширитися. Європейська комісія запропонує запровадити додаткову дозу вакцини від коронавірусу в термін дії цифрового сертифіката на початку грудня.

Джерело: Spiegel Online