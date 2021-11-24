В Германии усиливают карантин – в стране новый рекорд заболеваемости. Фото: pixabay.com

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Ракурс

В Германии коронавирус достиг новых максимальных показателей — за сутки заболело 66 тыс. 884 человека. Такой показатель снова побил печальный рекорд с начала пандемии.

Также за последние 24 часа в стране зафиксировали 335 летальных исходов в связи с COVID-19. За все время пандемии от вируса в стране умерло 99 тыс. 768 человек. Об этом пишет Spiegel Online.

Общенациональный семидневный уровень заболеваемости впервые превысил 400 и составил 404,5. Этот показатель достигает нового максимума 17-й день подряд.

С 24 ноября в Германии ужесточили правила пользования общественным транспортом. Доступ в поезда, метро и автобусы теперь предоставляется людям, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса, справка о выздоровлении или отрицательный тест.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn собирается проводить выборочный контроль в своих поездах, за это будут отвечать 4,2 тыс. сотрудников по всей стране.

Если пассажир не сможет предъявить QR-код, то ему придется выйти на следующей станции и заплатить штраф, размер которого устанавливает каждая федеральная земля в отдельности.

Напомним, коронавирус в Европе продолжает распространяться. Европейская комиссия предложит ввести дополнительную дозу вакцины от коронавируса в срок действия цифрового сертификата в начале декабря.

Источник:Spiegel Online