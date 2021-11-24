Рейтинги Зеленского, Разумкова и Порошенко во втором туре сравнялись

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Ракурс

Президентский рейтинг действующего главы государства остается высоким, но моделирование предполагаемого второго тура выборов показывает, что в нем Владимир Зеленский победил бы с минимальным преимуществом.

Таковы результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, которые она провела еще до новой фазы «Вагнергейта» — с 11 по 17 ноября.

Если бы выборы проходили в ближайшее время, Зеленский получил больше всего голосов в первом туре — 25% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

У Петра Порошенко 17,5% опрошенных, Юрия Бойко — 11%, Юлии Тимошенко — 9%, Дмитрия Разумкова — 7,5%, Игоря Смешко — 5%, а у Виталия Кличко — 1%.

Если бы Зеленский во втором туре соперничал с Порошенко, получил бы 26% голосов опрошенных или 54% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Результаты Порошенко в таком варианте второго тура — ​​соответственно 22% и 46%.

Если сравнивать данные социологов июля-начала августа, то показатели Зеленского не изменились, а доля тех, кто готов голосовать за Порошенко, возросла (с 17% до 22%).

Патовая ситуация в случае второго тура «Зеленский против Разумкова». За действующего главу государства проголосовало бы 23% всех опрошенных или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, а за Разумкова — соответственно 25% и 50%. Рейтинг Разумкова в таком варианте второго тура вырос с 17% до 25%.

Центр Разумкова провел исследование с 11 по 17 ноября. Это были интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Социологи опросили 2 тыс. 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Центр Разумкова на своем сайте не указал заказчика опроса.

В опросе группы «Рейтинг» (10−13 ноября) Зеленский также побеждал во всех возможных вариантах второго тура с ближайшими оппонентами, но вариант с Разумковым не рассматривался: