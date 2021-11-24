Дело «вагнеровцев» – Ермак не звонил в администрацию Лукашенко. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/n163498-delo-vagnerovcev-ermak-ne-zvonil-v-administraciu-lukashenko.html

Ракурс

В Bellingcat не нашли доказательств телефонного звонка главы Офиса президента Андрея Ермака своему коллеге из администрации главы государства в Беларуси.

Такое заявление сделал журналист-расследователь издания Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону. На вопрос о том, правда ли, что западные спецслужбы перехватили звонок Ермака в Беларусь, журналист ответил, что подтверждения таким данным не найдено.

Мы слышали эти слухи, но подтверждения не нашли. Если бы у нас были связи со спецслужбами, возможно, мы бы узнали, был ли такой звонок, — сообщил он.

По словам Грозева, на начальном этапе расследования глава ОП Ермак сказал ему во время личной беседы, что намерен организовать встречу с целью донести официальную позицию Офиса президента, но она так и не состоялась.

О встрече с президентом Владимиром Зеленским журналисты также просили, в том числе через парламентскую ВСК, однако организовать ее не удалось.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ЧВК «Вагнер» попросил Ермак, чтобы подождать до начала перемирия на Донбассе, о котором уже договорились.

В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве. В марте 2021 года исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачов сообщал, что Ермака допрашивали по делу.

Напомним, экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак от имени президента Зеленского дал указание перенести спецоперацию по «вагнеровцам». По мнению Бурбы, перенести спецоперацию на тот момент уже было нельзя, и это одна из причин ее провала.