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Ракурс
Кому з політиків довіряють українці – опитування. Фото: terminovo

Кому з політиків довіряють українці — опитування (ІНФОГРАФІКА)

24 лис 2021, 13:43
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Рейтинг довіри до політиків оновили соціологи. З’ясувалося, що респонденти висловлюють частіше недовіру, ніж довіру до всіх політиків та державних посадовців, чиє прізвище було представлене в опитуванні.

У порівнянні з іншими політиками дещо частіше довіра висловлюється екс-спікеру Дмитру Разумкову (довіряють 35% опитаних, не довіряють — 51%). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 28% українців, не довіряють — 66%. Далі йдуть:

  • Ігор Смешко (відповідно 27% і 51,5%),
  • Віталій Кличко (відповідно 26% і 66%),
  • Сергій Притула (відповідно 24% і 60%),
  • Володимир Гройсман (відповідно 23% і 67%).

Найчастіше респонденти висловлюють недовіру Віктору Медведчуку, Юлії Тимошенко, Арсену Авакову, Петру Порошенку, Іллі Киві та Денису Шмигалю.

Опитування провели з 11 по 17 листопада серед 2 тис. респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих. Соціологи використали метод інтерв’ю «обличчя до обличчя».


Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Центр Разумкова не вказав замовника опитування.

Нагадаємо, президентський рейтинг чинного глави держави залишається високим, але моделювання ймовірного другого туру виборів показує, що у ньому Володимир Зеленський переміг би з мінімальною перевагою.

Джерело: Ракурс


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