Карантин у жовтій зоні - в публічні місця пустять вакцинованих хоча б однією дозою

https://racurs.ua/ua/n163500-karantyn-u-jovtiy-zoni-v-publichni-miscya-puskatymut-tilky-vakcynovanyh.html

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Правила карантину в Україні вкотре змінилися. Кабмін 24 листопада змінив умови для жовтої зони.

Бізнеси та громадські заклади зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату про одужання). Те саме стосується відвідувачів.

Жовтий сертифікат (про першу дозу) чинний тепер 30 днів замість 120 днів, тобто термін дії скорочується у чотири рази.

Сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток «Дія», а не лише перевіряти візуальну наявність. Штраф за неналежну перевірку — від 34 до 170 тис. грн.

Для відвідування будь-яких громадських місць також необхідно мати сертифікат про вакцинацію (або негативний ПЛР-тест, сертифікат про одужання).

Представники закладів мають не просто запитувати про наявність сертифіката чи перевіряти їх візуальну наявність на вході закладу, а повинні зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифікату. Для зчитування не потрібно додаткових додатків чи засобів. Достатньо своїм додатком «Дія» зчитати QR-код. Після зчитування на смартфоні перевіряючого відображається статус COVID-сертифікату. Чинний чи ні, — пояснив міністр озорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначимо, що після ухвалення Кабміном цієї постанови, вона набуде чинності через сім днів після опублікування.

Наразі у жовтих зонах (на відміну від червоних) достатньо всього одного щеплення для працівників ресторанів, непродовольчих магазинів, спортклубів та іншої сфери послуг, а також для їх відвідувачів.

У межах жовтого рівня заборонено, зокрема, проведення масових заходів за участю більш як однієї особи на 4 кв. м площі, а кінотеатри та інші заклади культури мають обмеження на кількість заповнених місць. Обмеження стосуються спортзалів і фітнес-центрів.

Обмеження «жовтого» рівня не застосовуються у випадках, якщо всі учасники (відвідувачі) та усі організатори масових заходів, працівники кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення від COVID-19.

Ляшко раніше повідомляв, що хоче посилити це правило й зобов’язати проходити повний курс вакцинації.

Крім того, з 9 грудня стає чинним наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою. Раніше щеплення зробили обов’язковими для освітян та чиновників. Цього разу йдеться про працівників важливих підприємств, установ та організацій.