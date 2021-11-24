Карантин в желтой зоне— в публичные места будут пускать только вакцинированных

https://racurs.ua/n163500-karantin-v-jeltoy-zone-v-publichnye-mesta-pustyat-tolko-vakcinirovannyh.html

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Правила карантина в Украине снова изменились. Кабмин 24 ноября изменил условия желтой зоны.

Бизнесы и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата о выздоровлении). Это правило касается и посетителей.

Желтый сертификат (о первой дозе) действует теперь 30 дней вместо 120 дней, то есть срок действия сокращается в четыре раза.

Сертификаты теперь необходимо считывать через приложение «Дія», а не только проверять визуальное наличие. Штраф за ненадлежащую проверку — от 34 до 170 тыс. грн.

Для посещения любых общественных мест также необходимо иметь сертификат о вакцинации (или отрицательный ПЦР-тест, сертификат о выздоровлении).

Представители заведений должны не просто спрашивать наличие сертификата или проверять их визуальное наличие на входе заведения, а должны считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата. Для считывания не требуется дополнительных приложений или средств. Достаточно своим приложением «Дія» считать QR-код. После считывания на смартфоне проверяющего отображается статус сертификата. Действителен ли он, — объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Отметим, что после принятия Кабмином этого постановления оно вступит в силу через семь дней после опубликования.

Сейчас в желтых зонах (в отличие от красных) достаточно всего одной прививки для работников ресторанов, непродовольственных магазинов, спортклубов и другой сферы услуг, а также для их посетителей.

В пределах желтого уровня запрещено, в частности, проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади, а кинотеатры и другие учреждения культуры имеют ограничения на количество заполненных мест. Ограничения касаются спортзалов и фитнес-центров.

Ограничения «желтого» уровня не применяются в случаях, если все участники (посетители) и все организаторы массовых мероприятий, работники кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку от COVID-19.

Ляшко ранее сообщал, что хочет ужесточить это правило и обязать проходить полный курс вакцинации.

Кроме того, с 9 декабря в Украине вступит в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна. Раньше прививки сделали обязательными для педагогов и чиновников. В этот раз речь идет о работниках важных предприятий, учреждений и организаций.