Різдвяна ялинка у Ватикані. Фото: Aleteia

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Різдвяна ялинка прибула до Риму, дерево встановлять на площі Святого Петра у Ватикані.

Висота ялинки становить 28 м, а вага — 8 т. Дерево привезли з невеличкого села Андало з населенням близько 1 тис. жителів, розташованого в Доломітових Альпах Паганелла. Робітники витратили 12 годин, щоб зрізати дерево. Про це пише видання Aleteia.

Зазначається, що ялинку прикрасять 600 дерев’яними кульками, створеними вручну майстрами Андало. Вогні на дереві увімкнуть 10 грудня.

Ялинку вже привезли й до резиденції президента США у Вашингтоні. Дерево до Білого дому привезли 22 листопада на візку, запряженому кіньми. Ялинку заввишки 6 м доправили з округу Еш.

Традиційно святкове дерево зустріла перша леді США Джилл Байден під музику O Christmas Tree. Дружина Джо Байдена зі своєю командою прикрашатимуть ялинку.

Тим часом у Берліні вже запалили різдвяні вогні на вулицях.

Нагадаємо, у грудні 2020 року оркестр Військово-повітряних сил США виконав українського «Щедрика». Таким чином оркестр привітав українців із різдвяними та новорічними святами.

Джерело: Aleteia