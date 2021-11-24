Лікувати коронавірус в Україні будуть по-новому – що зміниться. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163503-likuvaty-koronavirus-v-ukrayini-budut-po-novomu-scho-zminytsya.html

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Лікувати коронавірус в Україні дозволили ще двома препаратами. Кабмін додав «Молнупіравір» та «Ритонавір» до переліку засобів, які використовуються для лікування COVID-19.

Ми націлені на те, щоб наші громадяни були серед найперших, хто матиме доступ до інноваційних та ефективних лікарських засобів, — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що коли препарати виходять на ринок, виробники як правило вже мають домовленості на поставки ліків до інших країн, що зумовлює певний дефіцит.

За інформацією МОЗ, закупівельна організація Crown Agents домовилася з компаніями-виробниками про можливість бронювання для України цих лікарських засобів.

Нагадаємо, що таблетки від коронавірусу «Молнупіравір» дозволило для екстреного використання Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Ліки розробив американський фармацевтичний гігант MSD.

Дослідження показали, що таблетки вдвічі зменшують шанс госпіталізації або смерті при захворюванні COVID-19.

Ліки можна використовувати для лікування дорослих. Йдеться про пацієнтів, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу.

Таблетки рекомендують починати приймати якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом п’яти днів.