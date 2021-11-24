Що робити з олігархами - план Кабміну Шмигаля, фото - УП

https://racurs.ua/ua/n163504-scho-robyty-z-oligarhamy-plan-kabminu-shmygalya.html

Ракурс

З олігархами в Україні тепер бореться не тільки президент та монобільшість у Верховній Раді, але й Кабінет міністрів.

Уряд 24 листопада затвердив план-графік своїх заходів на виконання закону про олігархів.

Йдеться про заходи запобігання зловживанню надмірним впливом «особами, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті.

Це рішення ухвалили саме на виконання так званого «антиолігархічного закону».

Зокрема, Кабмін зобов’язався посилити «спроможність Антимонопольного комітету» і запровадити обов’язкову держреєстрацію лобіювання та держреєстру лобістів (до грудня 2022 року).

Крім того, уряд:

припинить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до вересня 2023 року;

зменшить зловживання олігархами впливом на медіа до грудня 2022 року;

посилить контроль за фінансовими операціями олігархів до грудня 2022 року;

мінімізує вплив олігархів на політичні партії та виборчі кампанії до вересня 2022 року;

запровадить невідворотність покарання за політичну корупцію до червня 2022 року;

приведе тарифи на залізничні перевезення до економічно обґрунтованих до грудня 2022 року;

встановить економічно обґрунтовані ставки розвантаження порту «Южний» до лютого 2023 року;

створить незалежну від впливу олігархів авіакомпанію до грудня 2022 року.

На початку листопада президжент підписав так званий «антиолігархічний закон». Ним, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів. Рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Закон запрацює через півроку після підписання та опублікування і діятиме 10 років.