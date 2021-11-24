Суд у Києві відправив порушника карантину «на.ер». Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n163505-sud-vidpravyv-na-er-spravu-pro-nevchasne-zakryttya-zakladu-pid-chas-karantynu.html

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Суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець оригінально закрив карантинну справу проти адміністратора столичного закладу.

Служитель Феміди в ухвалі використав ненормативну лексику і завершив справу гострим слівцем. Порушника карантину він постановив «відправити на. ер». Відповідна ухвала міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що ще влітку 2021 року столичний суд розглянув протокол про адміністративне правопорушення, який надійшов від поліції. Згідно з ним, 3 лютого о 00 год. 40 хв. у Києві на вулиці Паркова Дорога, 2 адміністратор порушив вимоги карантинної постанови Кабміну № 1236 від 9 грудня 2020 року, не вживши заходів щодо своєчасного закриття закладу.

Порушник карантину до суду не з’явився, хоча його вина була доведена протоколом про адміністративне правопорушення, рапортом, фотознімками. Покарати адміністратора не вдалося, бо сплив тримісячний термін з дня фіксації адміністративного правопорушення.

Суддя закрив справу за закінченням строків притягнення до адмінвідповідальності. В кінці рішення він дописав: «відправити на. ер».

Як відомо, в Україні за порушення правил карантину передбачено покарання у виді штрафу від 17 тис. грн і вище.

Згодом скандальне рішення судді зникло з реєстру.

Нагадаємо, на Львівщині суд постановив конфіскувати собаку декоративної породи, яка покусала 17-річну дівчину. Також власниця тварини заплатить 85 грн штрафу постраждалій.