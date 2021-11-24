Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Потепління в Україні найближчої доби, 25 листопада, прогнозують синоптики.

Найближчої доби територія України продовжить перебувати під впливом антициклону, центр якого зміщується у східному напрямку. Попри те, що антициклон відходитиме повільно, вітер з південного заходу нестиме відносно теплу повітряну масу. Очікується незначне потепління. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 25 листопада буде без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 0−2° тепла, а вдень температура повітря очікується від 0° до 5° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−9 м/с.

Погода в Харкові у четвер буде хмарною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3° тепла, а вдень температура повітря очікується 3−8° тепла. Швидкість вітру прогнозують 3−8 м/с.

Погода в Одесі завтра буде хмарною, очікується дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−8° тепла, а вдень обіцяють 6−8° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 0−10 м/с.

Погода у Львові найближчої доби хмарною та дощовою вдень. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують від 1° морозу до 2° тепла, а вдень 2−6° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−8 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні погода в Україні стає все холоднішою — в Карпатах температура повітря складає 10° морозу.