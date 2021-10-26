Зеленський клеїв дурня - ведуча ”Суспільного” пояснила, як Банкова тиснула на неї

https://racurs.ua/ua/n162159-zelenskyy-kleyiv-durnya-veducha-suspilnogo-poyasnyla-yak-bankova-tysnula-na-neyi.html

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Медійний скандал, у який потрапив Офіс президента через заяву ведучої програми «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослави Барчук, триває.

Барчук прокоментувала відповідь президента Зеленського, а також наближених до Банкової осіб на її звинувачення щодо тиску Офісу президента на канал.

Журналіст здивувалася, чому Зеленський замість обіцянки розібратися в ситуації заявив про те, що він не знає її і «це все хайп».

У своїй відповіді Зеленський назвав громадське телебачення державним. Для мене це сигнал, що президент досі не розібрався, у чому різниця між державним та громадським ТБ. І коли президент каже, як держава може контролювати державне телебачення, я це сприймаю так, що для нього існує тоталітарна модель, де держтелебачення справді обслуговує владу, — заявила Барчук.

На засіданні Українського кризового медіа-центру 26 жовтня вона повторила, що 11 та 18 жовтня прес-служба «Слуги народу» та ОП двічі виставляли ультиматуми щодо приходу «слуг» на ефіри. 11 жовтня вимагали не одного, а двох нардепів СН в ефірі (але не експертів із газу), а 18 жовтня вимагали скасувати присутність гостя Гео Лероса.

Барчук вважає, що є принаймні три ознаки того, що дії Офісу президента були саме тиском на ЗМІ.

По-перше, Банкова оголошувала ультиматуми і вимоги.

По-друге, було фактично зірвано і бойкотовано ефіри, адже вони відбулися неповноцінно, без оголошення точки зору представників партії влади.

По-третє, Офіс президента здійснив після заяви Барчук про спробу цензури інформаційні атаки через ТГ-канали, наближених до себе блогерів і ботів.